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Пекин-2022

Сегодня, 14:13

Стали известны 36 хоккеистов, вошедших в расширенный состав сборной России на Олимпиаду

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«СЭ» стали известны фамилии 36 хоккеистов, которые войдут в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекин. В списке 36 хоккеистов — 5 вратарей, 12 защитников и 19 нападающих.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов (Ак Барс), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев (Северсталь).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — Спартак), Вячеслав Войнов (Динамо М), Александр Елесин (Локомотив), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — Металлург), Шакир Мухамадуллин (Салават Юлаев), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин (Трактор), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — Авангард).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — Динамо М), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — Ак Барс), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — Авангард), Александр Кадейкин (Салават Юлаев), Артур Каюмов (Локомотив), Владимир Ткачев (Трактор), Андрей Чибисов (Металлург).

Напомним, что сбор национальной команды стартует 17 января, в этот день и будет официально опубликован полный список. В окончательный состав попадут 25 хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

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