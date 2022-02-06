Федоров высказался о решении КХЛ отменить концовку регулярного чемпионата

Т ренер сборной России Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов на тренировке национальной команды.

— КХЛ определились с отменой регулярного чемпионата. ЦСКА попадает на «Локомотив» вместо «Северстали». Что вы думаете об этом?

— Как только поступит официальная информация, мы будем от нее отталкиваться.ЦСКА тренируется по плану. Единственное, мы подкорректируем начало регулярки. Плей-офф, наверное, на 1-2 дня раньше будет. Вместо четырех игр за пять дней будут теперь игры через день.

— Положительно или отрицательно оцените вы это решение?

— Здоровье игроков — самый важный аспект, который у нас есть. Это серьезная штука. Наши игроки имеют определенный ковид-протокол. Без проверки легких хоккеисты потом не смогут выступать. Это правильно! Мы со всей серьезностью относимся к этому протоколу. Плюс отменили, насколько я знаю, около 50 матчей. И был составлен план подготовки сборной к Олимпиаде. Не забываем еще и подготовку сборной к чемпионату мира.

— Помните ли вы в 2018 году ситуацию, когда вы играли против «Ак Барса» и у вас в раздевалке бушевал грипп. Было ли тяжело?

— Конечно, было тяжело. Финал Кубка Гагарина. Большие нагрузки. У КХЛ не было много вариантов. Я понимаю команды, которые могли добрать очки и побороться за плей-офф.

— Вы тоже получали сомнительный тест. Как это было?

— Все нормально. Показал тест отрицательный. Это не самая приятная тема. Я пропустил полтора рабочих дня. Рад, что все обошлось.

— У вас остались какие-то «детские» чувства по отношению Олимпиаде? Они могут выветриться в связи с нынешней ситуацией.

— Детских не осталось, но драматические есть. В Калгари я был перед сборами к Олимпиаде с командой два месяца. Мне было меньше 18 лет. По детским соображениям думал, что могу поехать, но не случилось.

—Перед Олимпиадой были разговоры о переносе из-за большого количества потерь. Что вы думаете?

— В плане НХЛ, они могли и поехать, и нет. Они решили не ехать. Достаточно все здесь хорошо, спокойно, как вы видите. Во всяком случае те меры, которые приняла сборная России, работают. Мы надеемся, что ребята правильно отнесутся к нашим пожеланиям, ограничат контакты, будут придерживаться определенного графика.

— В женской сборной приносят еду прям в гостиничный номер.

— За женскую сборную не скажу. Еда приносилась в лобби того здания, где мы живем.

— Еда вкусная? Биатлонистка Васнецова жаловалась, что пища невкусная.

— Для меня еда это еда. Вкусная или нет, все нормально.

— Хотели ли вы такие же условия сделать, приносить всей команде еду в номер.

— Это нереально. Всю Олимпиаду в номере не отсидишь. Столовая достаточно просторная. Кабинки за стеклом.

— Плотников с Анисимовым полетят обычным рейсом?

— Не совсем обычным, это ОКР.