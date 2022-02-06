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Сегодня, 10:22

Федоров высказался о решении КХЛ отменить концовку регулярного чемпионата

Тренер сборной России по хоккею прокомментировал решение КХЛ отменить концовку регулярного чемпионата
Игорь Рабинер
Обозреватель

Тренер сборной России Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов на тренировке национальной команды.

— КХЛ определились с отменой регулярного чемпионата. ЦСКА попадает на «Локомотив» вместо «Северстали». Что вы думаете об этом?

— Как только поступит официальная информация, мы будем от нее отталкиваться.ЦСКА тренируется по плану. Единственное, мы подкорректируем начало регулярки. Плей-офф, наверное, на 1-2 дня раньше будет. Вместо четырех игр за пять дней будут теперь игры через день.

— Положительно или отрицательно оцените вы это решение?

— Здоровье игроков — самый важный аспект, который у нас есть. Это серьезная штука. Наши игроки имеют определенный ковид-протокол. Без проверки легких хоккеисты потом не смогут выступать. Это правильно! Мы со всей серьезностью относимся к этому протоколу. Плюс отменили, насколько я знаю, около 50 матчей. И был составлен план подготовки сборной к Олимпиаде. Не забываем еще и подготовку сборной к чемпионату мира.

— Помните ли вы в 2018 году ситуацию, когда вы играли против «Ак Барса» и у вас в раздевалке бушевал грипп. Было ли тяжело?

— Конечно, было тяжело. Финал Кубка Гагарина. Большие нагрузки. У КХЛ не было много вариантов. Я понимаю команды, которые могли добрать очки и побороться за плей-офф.

— Вы тоже получали сомнительный тест. Как это было?

— Все нормально. Показал тест отрицательный. Это не самая приятная тема. Я пропустил полтора рабочих дня. Рад, что все обошлось.

— У вас остались какие-то «детские» чувства по отношению Олимпиаде? Они могут выветриться в связи с нынешней ситуацией.

— Детских не осталось, но драматические есть. В Калгари я был перед сборами к Олимпиаде с командой два месяца. Мне было меньше 18 лет. По детским соображениям думал, что могу поехать, но не случилось.

—Перед Олимпиадой были разговоры о переносе из-за большого количества потерь. Что вы думаете?

— В плане НХЛ, они могли и поехать, и нет. Они решили не ехать. Достаточно все здесь хорошо, спокойно, как вы видите. Во всяком случае те меры, которые приняла сборная России, работают. Мы надеемся, что ребята правильно отнесутся к нашим пожеланиям, ограничат контакты, будут придерживаться определенного графика.

— В женской сборной приносят еду прям в гостиничный номер.

— За женскую сборную не скажу. Еда приносилась в лобби того здания, где мы живем.

— Еда вкусная? Биатлонистка Васнецова жаловалась, что пища невкусная.

— Для меня еда это еда. Вкусная или нет, все нормально.

— Хотели ли вы такие же условия сделать, приносить всей команде еду в номер.

— Это нереально. Всю Олимпиаду в номере не отсидишь. Столовая достаточно просторная. Кабинки за стеклом.

— Плотников с Анисимовым полетят обычным рейсом?

— Не совсем обычным, это ОКР.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Сергей Федоров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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