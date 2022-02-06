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Сегодня, 10:02

Федоров рассказал, что Ковальчук договаривается о товарищеском матче для сборной перед стартом Олимпиады

Игорь Рабинер
Обозреватель

Тренер сборной России Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов после тренировки команды, на которой участвовали хоккеисты неиграюшего состава.

— Насколько важна тренировка для неиграющего состава?

— Конечно, важна. Как вы знаете, несколько ребят из-за сомнительных тестов пропустили тренировки. Но все сдали отрицательные. Это хорошо. Но какая-то часть тренировочного процесса была пропущена. Плюс надо понимать, что неиграющий состав будет играть и тренироваться всегда.

— То есть вы уже определились с заявкой на матч с Швейцарией?

— Я этого не говорил. Процесс идет. Думаю, Жамнов более конкретно может ответить на этот вопрос. На данный момент те ребята, которые сегодня тренировались, не живут в Олимпийской деревне. Они живут в другом месте, в гостинице. Выполнили хороший объем работы. Мы договариваемся об одной товарищеской игре до 9 числа. Перед тренировкой Ковальчук делал несколько звонков. На данный момент у меня нет информации, кому он звонил.

Сергей Федоров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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