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Сегодня, 10:46

Каменский связал вылет женской сборной ОКР по хоккею с ОИ-2022 с коронавирусом

Каменский отреагировал на вылет женской сборной ОКР по хоккею с Олимпиады в Пекине
Георгий Скобликов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение женской сборной ОКР в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине от Швейцарии (2:4).
«Конечно, обидно. Девчат можно понять. Они никак не могли оправиться от коронавируса, у них много людей болело. Поэтому видно было, что девчонки старались изо всех сил, но, к сожалению, природу не обманешь. Заметно, что они были уставшими», — сказал Каменский «СЭ».

Ранее, 12 февраля, после поражения Швейцарии сборная ОКР вылетела с Олимпиады в Пекине.

На групповой стадии хоккейного турнира зимних Игр-2022 сборная ОКР победила Швейцарию (5:2).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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