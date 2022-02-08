Брэндон Йип стал капитаном хоккейной сборной Китая на Олимпиаде в Пекине

Игрок «Куньлуня» стал капитаном хоккейной сборной Китая на Олимпиаде в Пекине

Стало известно имя капитана хоккейной сборной Китая на Олимпиаде в Пекине. Им стал опытный нападающий Брэндон Йип.

#TeamChina name Ye Jinguang (Brandon Yip) as team captain. Fu Jiang (Spencer Foo) and Zheng Enlai (Ty Schultz) named as alternate captains for the team#Beijing2022 #IceHockey #Olympics @IIHFHockey pic.twitter.com/XKkZtLvjzt — Kunlun Red Star (@KRSchina) February 8, 2022

Отметим, что на Играх в Пекине в составе сборной Китая выступает только хоккеисты, которые играют в КХЛ в составе «Куньлуня».

Мужской хоккейный олимпийский турнир стартует 9 февраля. На групповом этапе сборная Китая сыграет с командами США (10 февраля), Германии (12 февраля) и Канады (13 февраля). Китайские хоккеисты впервые примут участие в Олимпийских играх.