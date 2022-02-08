Олимпийский чемпион Малахов рассказал про украденные ФХР деньги за перелет сборной России на Кубок мира бизнес-классом

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне скаут олимпийской сборной России Владимир Малахов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о том, как в 1996 году ФХР разворовала деньги, которые НХЛ перевела за перелет сборной России на Кубок мира бизнес-классом.

— Помню времена совсем других самолетов сборной — когда на Кубок мира-1996 вы полетели через океан обычным рейсовым бортом, причем экономклассом. И выразили по этому поводу публичное недоумение.

— Да, я эту историю тогда озвучил, за что ФХР потом меня сделала крайним. Назначила главным за то, что мы все проиграли («все проиграли» — это заняли третье место. — Прим. И.Р.). Притом что я не возмущался, а просто констатировал факт. У нас был разговор с президентом Ассоциации игроков НХЛ Бобом Гуденау. Он спросил, почему я такой недовольный. Говорю: «Почему мы по Европе на выставочные матчи по часу-два летали бизнес-классом, а через океан полетели экономом?»

— Реакция?

— «Как?! Мы же перевели деньги в вашу федерацию хоккея, чтобы вы летели бизнесом!» Их там и освоили. Началось с того, что один человек, которого уже нет в живых (поэтому имя называть не буду), мне позвонил, рассказал, что к Кубку мира будем готовиться в Москве. Не вопрос. Но дальше добавил, что покупает авиабилет KLM с двухчасовой пересадкой в Амстердаме.

«Зачем мне лететь через Голландию, если из Нью-Йорка есть прямой самолет?» Он заволновался: «Нет, ну ты понимаешь, командный билет!» — «Нет, я как раз все прекрасно понимаю. И через Амстердам не полечу». Я-то жил за рубежом и знал, как должно происходить. Это ребятам, которые никогда не выезжали за границу, можно лапшу на уши вешать. А потом была эта история, когда мы через океан летели экономклассом. Я вскипел, рассказал Гуденау и услышал то, что вы уже знаете. Кто-то заработал на этом денег.

Потому я и не играл после этого за сборную несколько лет. Приехал только, когда Слава Фетисов в 2002-м попросил сыграть в Солт-Лейк-Сити, где мы взяли бронзу. Из-за отношения к нему и согласился. И из четкого понимания, что при нем ничего подобного не будет.

До того же сказал, что за федерацию хоккея играть не буду. Когда жулики и ворье там работает, а потом еще и хоккеистов выставляет виноватыми, делать это не было никакого желания. Да, у меня длинный язык, но сказал тогда все по делу. И, в конце концов, немало отдал сборной, выиграл с ней и Олимпиаду, и чемпионат мира. (Игорь Рабинер)