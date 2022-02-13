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Сегодня, 08:51

17-летний Слафковски забросил в третьем подряд матче на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски отличился заброшенной шайбой в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине против Латвии.

17-летний форвард забил в третьем матче подряд. До этого он сделал дубль в игре с Финляндией (2:6) и забросил одну шайбу в ворота Швеции (1:4).

На счету Слафковски 4 гола в 3 матчах на Олимпиаде в Пекине.

Перед матчем с Латвией Словакия занимала последнее, четвертое место в группе C, уступая Латвии по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Обе команды не набрали очков в первых двух играх на Олимпиаде.

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