17-летний Слафковски забросил в третьем подряд матче на Олимпиаде в Пекине

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски отличился заброшенной шайбой в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине против Латвии.

17-летний форвард забил в третьем матче подряд. До этого он сделал дубль в игре с Финляндией (2:6) и забросил одну шайбу в ворота Швеции (1:4).

На счету Слафковски 4 гола в 3 матчах на Олимпиаде в Пекине.

Перед матчем с Латвией Словакия занимала последнее, четвертое место в группе C, уступая Латвии по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Обе команды не набрали очков в первых двух играх на Олимпиаде.