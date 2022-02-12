Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:48

Главный тренер сборной Чехии: «Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову»

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал удаление нападающего сборной России до конца матча
Игорь Рабинер
,  
Артур Хайруллин

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан подвел итоги матча против России (6:5 ОТ) на Олимпийских играх в Пекине.

— Была веселая игра, для болельщиков это явно намного интереснее, чем матчи со счетом 1:0.

— Что можете сказать об удалении Воронкова до конца матча?

— Все произошло достаточно быстро, сложно оценивать этот момент. Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав 7 очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка), и будет играть в 1/8 финала.

Олимпиада-2022: Вероника Степанова с&nbsp;Юлией Ступак, Натальей Непряевой и&nbsp;Татьяной Сориной после финиша. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Дмитрий Воронков
1
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»
«Воронков ничего не понял после МЧМ-2020». Кожевников — об удалении российского хоккеиста с Чехией
Засуживали ли Россию в матче с Чехией? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 20.00
Жамнов — о матче с Чехией: «Надо отдать должное игрокам, что не бросили руки, когда счет стал 4:2»
Жамнов — о поражении от Чехии: «У меня нет претензий ни к одному игроку»
Вячеслав Быков оценил игру сборной России по хоккею на групповом этапе Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости