Главный тренер сборной Чехии: «Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову»

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан подвел итоги матча против России (6:5 ОТ) на Олимпийских играх в Пекине.

— Была веселая игра, для болельщиков это явно намного интереснее, чем матчи со счетом 1:0.

— Что можете сказать об удалении Воронкова до конца матча?

— Все произошло достаточно быстро, сложно оценивать этот момент. Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав 7 очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка), и будет играть в 1/8 финала.