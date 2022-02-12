Главный тренер сборной Чехии: «Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову»
Главный тренер сборной Чехии прокомментировал удаление нападающего сборной России до конца матча
Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан подвел итоги матча против России (6:5 ОТ) на Олимпийских играх в Пекине.
— Была веселая игра, для болельщиков это явно намного интереснее, чем матчи со счетом 1:0.
— Что можете сказать об удалении Воронкова до конца матча?
— Все произошло достаточно быстро, сложно оценивать этот момент. Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову.
Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав 7 очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка), и будет играть в 1/8 финала.
Новости