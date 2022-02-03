Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл

Сегодня, 16:18

Новицкий и Андреев не смогли отобраться в финал могула по итогам первой квалификации на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев не смогли выйти в финал могула по итогам первой квалификации на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Для выхода в финал было необходимо попасть в десятку лучших. Новицкий занял 13-е место, Андреев показал 27-й результат.

Оба спортсмена сохраняют шансы на выход в финал, для этого им нужно попасть в десятку лучших во второй части квалификации, которая пройдет 5 февраля.

Фристайл

Олимпийские игры

Пекин (Китай)

Могул

Мужчины

Квалификация 1

1. Майкл Кингсбери (Канада) — 81.15

2. Вальтер Валлберг (Швеция) — 79.12

3. Бенжамен Каве (Франция) — 78.40

4. Ими Салонен (Финляндия) — 76.39

5. Коул Макдоналд (США) — 76.27

6. Косуке Сугимото (Япония) — 76.26

7. Людвиг Фьяльстрем (Швеция) — 76.20

8. Даити Хара (Япония) — 76.11

9. Олли Пенттала (Финляндия) — 75.95

10. Дилан Уолчик (США) — 75.86

13. Никита Новицкий (Россия) — 74.71

27. Никита Андреев (Россия) — 67.39

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по фристайлу
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Стал известен порядок и время выступления российских фигуристов в первый день командного турнира Олимпиады
Экс-менеджер сборной России по хоккею высказался о 6 случаях коронавируса в команде по прилете на Олимпиаду
Знаменосцы сборной в Пекине — хоккеист Шипачев и конькобежка Фаткулина. Почему так?
Составы всех сборных на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине
Резцова о составе на смешанную эстафету: «Сомневаюсь, что будет медаль. В Латыпове не уверена»
Станислав Поздняков: «Решение по выбору знаменосца было единогласным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, фристайл, мужчины: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости