Новицкий и Андреев не смогли отобраться в финал могула по итогам первой квалификации на Олимпиаде в Пекине
Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев не смогли выйти в финал могула по итогам первой квалификации на Олимпиаде в Пекине (Китай).
Для выхода в финал было необходимо попасть в десятку лучших. Новицкий занял 13-е место, Андреев показал 27-й результат.
Оба спортсмена сохраняют шансы на выход в финал, для этого им нужно попасть в десятку лучших во второй части квалификации, которая пройдет 5 февраля.
Фристайл
Олимпийские игры
Пекин (Китай)
Могул
Мужчины
Квалификация 1
1. Майкл Кингсбери (Канада) — 81.15
2. Вальтер Валлберг (Швеция) — 79.12
3. Бенжамен Каве (Франция) — 78.40
4. Ими Салонен (Финляндия) — 76.39
5. Коул Макдоналд (США) — 76.27
6. Косуке Сугимото (Япония) — 76.26
7. Людвиг Фьяльстрем (Швеция) — 76.20
8. Даити Хара (Япония) — 76.11
9. Олли Пенттала (Финляндия) — 75.95
10. Дилан Уолчик (США) — 75.86
13. Никита Новицкий (Россия) — 74.71
27. Никита Андреев (Россия) — 67.39