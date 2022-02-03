Новицкий и Андреев не смогли отобраться в финал могула по итогам первой квалификации на Олимпиаде в Пекине

Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев не смогли выйти в финал могула по итогам первой квалификации на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Для выхода в финал было необходимо попасть в десятку лучших. Новицкий занял 13-е место, Андреев показал 27-й результат.

Оба спортсмена сохраняют шансы на выход в финал, для этого им нужно попасть в десятку лучших во второй части квалификации, которая пройдет 5 февраля.

Фристайл

Олимпийские игры

Пекин (Китай)

Могул

Мужчины

Квалификация 1

1. Майкл Кингсбери (Канада) — 81.15

2. Вальтер Валлберг (Швеция) — 79.12

3. Бенжамен Каве (Франция) — 78.40

4. Ими Салонен (Финляндия) — 76.39

5. Коул Макдоналд (США) — 76.27

6. Косуке Сугимото (Япония) — 76.26

7. Людвиг Фьяльстрем (Швеция) — 76.20

8. Даити Хара (Япония) — 76.11

9. Олли Пенттала (Финляндия) — 75.95

10. Дилан Уолчик (США) — 75.86

13. Никита Новицкий (Россия) — 74.71

27. Никита Андреев (Россия) — 67.39