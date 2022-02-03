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Сегодня, 14:13

Чудинова, Первушина и Лазаренко не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские фристайлистки Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации.

Для попадания в финал спортсменкам было необходимо попасть в десятку лучших. Чудинова заняла 17-е место, Первушина стала 22-й, Лазаренко показала 25-й результат.

Все три спортсменки сохраняют шансы на выход в финал, для этого им нужно будет попасть в десятку лучших по итогам второй квалификации, которая состоится 6 февраля.

Фристайл

Олимпийские зимние игры

Женщины

Могул

Квалификация 1

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83.75

2. Перрин Ляффон (Франция) — 81.11

3. Джелин Коф (США) — 79.15

4. Оливия Джаччо (США) — 78.11

5. Анри Кавамура (Япония) — 76.36

6. Дзюнко Хосино (Япония) — 75.38

7. Ханна Соар (США) — 74.53

8. Анастасия Смирнова (Россия) — 73.01

9. Бриттени Кокс (Австралия) — 72.26

10. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) — 71.4

17. Полина Чудинова (Россия) — 66.77

22. Анастасия Первушина (Россия) — 59.97

25. Виктория Лазаренко (Россия) — 29.65

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