Опровержение: информация об отстранении Валиевой не подтверждается

Опровержение. Информация, опубликованная «СЭ», о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято.

15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени.

Редакция «СЭ» приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию.