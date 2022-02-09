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Допинг

Сегодня, 20:24

Опровержение: информация об отстранении Валиевой не подтверждается

Отдел спорта «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Reuters

Опровержение. Информация, опубликованная «СЭ», о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято.

15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени.

Редакция «СЭ» приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал с допинг-пробой Валиевой. Онлайн

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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