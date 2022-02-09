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Сегодня, 19:57

В федерации предположили, что официальная информация по ситуации Валиевой будет в четверг утром

Иван Шитик
Корреспондент

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ждет официальной информации по ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Ждем информации. Возможно, будет завтра утром», — сказала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина ТАСС.

Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой.

Фигуристка во вторник, 9 февраля, пропустила тренировку, но никто из представителей сборной России не прокомментировал ее отсутствие, в то время, как пропуск Анастасии Мишиной, Александра Галлямова и Марка Кондратюка объяснили их тренеры — Тамара Москвина и Светлана Соколовская.

Валиева выступала в составе сборной ОКР в командном турнире и стала первой фигуристкой в олимпийской истории, приземлившей четверной прыжок. Как сообщил Inside the Games, по ситуации идут разбирательства и они растянутся как минимум до четверга, 10 февраля. Если Валиеву признают виновной в нарушении антидопинговых правил, ее наказание может быть не таким строгим из-за возраста.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал с допинг-пробой Валиевой. Онлайн

Источник: https://tass.ru/sport/13662195
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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