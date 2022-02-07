Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольной программы женщин в командном турнире

Валиева закроет произвольную программу женщин на командном турнире на Олимпиаде в Пекине

В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

В третий соревновательный день женщины покажут свои произвольные программы. Начало — 06:35 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

В составе сборной России выступит чемпионка Европы Камила Валиева. Она выйдет на лед пятой — примерно в 7:13.

Женщины, произвольная программа

1. И Чжу (Китай)

2. Карен Чен (США)

3. Маделин Скиза (Канада)

4. Каори Сакамото (Япония)

5. Камила Валиева (Россия) — 7.13

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине