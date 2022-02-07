Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольной программы женщин в командном турнире
Валиева закроет произвольную программу женщин на командном турнире на Олимпиаде в Пекине
В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.
В третий соревновательный день женщины покажут свои произвольные программы. Начало — 06:35 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».
В составе сборной России выступит чемпионка Европы Камила Валиева. Она выйдет на лед пятой — примерно в 7:13.
Женщины, произвольная программа
1. И Чжу (Китай)
2. Карен Чен (США)
3. Маделин Скиза (Канада)
4. Каори Сакамото (Япония)
5. Камила Валиева (Россия) — 7.13
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