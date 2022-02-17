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В «Самбо-70» отреагировали на эмоции Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде

Президент «Самбо-70» Лайшев назвал выхлопом эмоций поведение Трусовой после проката на ОИ
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на эмоции российской фигуристки Александры Трусовой после оглашения результатов женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Огромное перенапряжение, — сказал Лайшев «СЭ». — На протяжении всей жизни я наблюдал подобное. Спорт высших достижений — это борьба нервов. В любом виде спорта. Десятка подготовлена одинаково. У кого крепче нервы, те и выиграют. Этери Георгиевна дает огромную уверенность своим подопечным. Она умеет правильно настроить. Трусова вышла заплаканная. Это выхлоп эмоций. Все пройдет, все образуется. Тем более, молодость. И борцы плачут, хотя мужественный вид спорта. Три великих спортсменки одного тренера — это гордость «Хрустального», «Самбо-70», Москвы и России. От всей души поздравляю нашу команду!»

Ранее, 17 февраля, россиянка Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании Игр-2022. Александра Трусова стала второй, Камила Валиева — четвертая.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Ренат Лайшев
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