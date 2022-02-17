Трусова: «Довольна своими прокатами, сделала все, что смогла»
Трусова прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своем выступлении на Олимпиаде в Пекине.
— Если проанализировать, чего не хватило, где были потеряны 4 балла?
— Мне все хватило, я все сделала.
— В целом ты сейчас расстроена или рада?
— Очень рада.
— Если брать в сумме и короткую, и произвольной сейчас по горячим следам, ты полностью довольно тем, что сделала?
— И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами. Я сделала все, что могла.
Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла за прокат. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.
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