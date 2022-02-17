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Сегодня, 17:57

Трусова: «Довольна своими прокатами, сделала все, что смогла»

Трусова прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своем выступлении на Олимпиаде в Пекине.

— Если проанализировать, чего не хватило, где были потеряны 4 балла?

— Мне все хватило, я все сделала.

— В целом ты сейчас расстроена или рада?

— Очень рада.

— Если брать в сумме и короткую, и произвольной сейчас по горячим следам, ты полностью довольно тем, что сделала?

— И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами. Я сделала все, что могла.

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла за прокат. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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