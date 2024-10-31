Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию

Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию, сообщает ТАСС.

Голосование состоялось в Олимпийском комитете России.

1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта.

25 октября стало известно, что единственным кандидатом на пост президента Федерации водных видов спорта России является Дмитрий Мазепин.