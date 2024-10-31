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Сегодня, 11:47

Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию

Руслан Минаев
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Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию, сообщает ТАСС.

Голосование состоялось в Олимпийском комитете России.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта.

25 октября стало известно, что единственным кандидатом на пост президента Федерации водных видов спорта России является Дмитрий Мазепин.

Источник: ТАСС
Плавание
Синхронное плавание
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