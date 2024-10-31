Родри может стать одноклубником Винисиуса. «Реал» нацелился на обладателя «Золотого мяча»
Звезд много не бывает. Есть ощущение, что босс «Реала» Флорентино Перес каждое утро просыпается с такой мыслью в голове. На его счету уже столько громких трансферов, что совсем не удивляет информация, появившаяся на днях в испанской прессе: мадридский клуб всерьез нацелился на подписание новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» Родри.
Многое зависит от того, как разрешится ситуация с «Сити»
По данным AS, «Реал» ждет Родри в своих рядах в 2025 году. Причина проста — Тони Кроос покинул клуб, Лука Модрич не молодеет, а прогресс Орельена Тчуамени вызывает опасения. Нужно усиление в линию полузащиты.
Пеп Гвардиола, естественно, против. «Манчестер Сити» уже предложил своему звездному игроку центра поля контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Действующее соглашение 28-летнего хавбека закончится 30 июня 2027-го.
Сам Родри взял паузу на раздумье и ждет разрешения ситуации с обвинениями клуба в более чем 100 финансовых нарушениях с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если независимая комиссия постановит, что «горожане» все же виновны, то разброс наказаний может быть от штрафа до полного исключения из АПЛ. И при самом худшем раскладе вряд ли полузащитник захочет задержаться в Манчестере.
«Реал» манит великой историей, а не только умением терпеть и вырывать победы. Даже отец Холанна иногда катается на переговоры в Испанию, обсуждая будущее своего сына. Играть за «Манчестер Сити» — круто, но многие банально устают от жизни в мрачной Англии. Там жестче пресса и злее соперники. А Родри вообще родился в Мадриде, это его дом.
Правда, этот трансфер явно не понравится болельщикам «Атлетико»: лучший игрок мира провел шесть лет в академии «матрасников» и именно оттуда перебрался в «Манчестер Сити» в 2019 году. Реакцию фанатов «Атлетико» можно смоделировать на примере Тибо Куртуа, которого те возненавидели после трансфера в «Реал».
Как отреагирует Винисиус?
В контексте того, что произошло до, после и во время «Золотого мяча», невольно встает вопрос: как Родри поладит с эмоциональным бразильцем? Ведь Вини действительно сильно расстроился из-за того, что главный приз достался не ему. Да и сам «Реал» бойкотировал церемонию вручения, продемонстрировав свое отношение к происходящему.
Но есть все же один человек из Мадрида, который с радостью воспринял победу испанца, — Карвахаль. Именно он позвонил своему другу первым после гала-концерта.
«Он хотел поздравить меня. Дани тоже заслужил выиграть «Золотой мяч». Мы очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травма передней крестообразной связки. У нас одни и те же ценности», — отметил Родри в интервью для Movistar.
Возможно, именно капитан «Реала» станет тем проводником, который поможет осуществиться трансферу Родри.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|
5
|Мальорка
|11
|5
|3
|3
|10-8
|18
|
6
|Бетис
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|
7
|Осасуна
|11
|5
|3
|3
|16-16
|18
|
8
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
11
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Леганес
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|
15
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
16
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
17
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|- : -
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|2.11
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2