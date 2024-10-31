Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:30

Родри может стать одноклубником Винисиуса. «Реал» нацелился на обладателя «Золотого мяча»

«Реал» хочет подписать Родри в 2025 году
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может продолжить карьеру в «Реале».
Фото Global Look Press
Фокус в стиле босса мадридского клуба.

Звезд много не бывает. Есть ощущение, что босс «Реала» Флорентино Перес каждое утро просыпается с такой мыслью в голове. На его счету уже столько громких трансферов, что совсем не удивляет информация, появившаяся на днях в испанской прессе: мадридский клуб всерьез нацелился на подписание новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» Родри.

Многое зависит от того, как разрешится ситуация с «Сити»

По данным AS, «Реал» ждет Родри в своих рядах в 2025 году. Причина проста — Тони Кроос покинул клуб, Лука Модрич не молодеет, а прогресс Орельена Тчуамени вызывает опасения. Нужно усиление в линию полузащиты.

Пеп Гвардиола, естественно, против. «Манчестер Сити» уже предложил своему звездному игроку центра поля контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Действующее соглашение 28-летнего хавбека закончится 30 июня 2027-го.

Сам Родри взял паузу на раздумье и ждет разрешения ситуации с обвинениями клуба в более чем 100 финансовых нарушениях с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если независимая комиссия постановит, что «горожане» все же виновны, то разброс наказаний может быть от штрафа до полного исключения из АПЛ. И при самом худшем раскладе вряд ли полузащитник захочет задержаться в Манчестере.

«Реал» манит великой историей, а не только умением терпеть и вырывать победы. Даже отец Холанна иногда катается на переговоры в Испанию, обсуждая будущее своего сына. Играть за «Манчестер Сити» — круто, но многие банально устают от жизни в мрачной Англии. Там жестче пресса и злее соперники. А Родри вообще родился в Мадриде, это его дом.

Правда, этот трансфер явно не понравится болельщикам «Атлетико»: лучший игрок мира провел шесть лет в академии «матрасников» и именно оттуда перебрался в «Манчестер Сити» в 2019 году. Реакцию фанатов «Атлетико» можно смоделировать на примере Тибо Куртуа, которого те возненавидели после трансфера в «Реал».

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Как отреагирует Винисиус?

В контексте того, что произошло до, после и во время «Золотого мяча», невольно встает вопрос: как Родри поладит с эмоциональным бразильцем? Ведь Вини действительно сильно расстроился из-за того, что главный приз достался не ему. Да и сам «Реал» бойкотировал церемонию вручения, продемонстрировав свое отношение к происходящему.

Но есть все же один человек из Мадрида, который с радостью воспринял победу испанца, — Карвахаль. Именно он позвонил своему другу первым после гала-концерта.

Родри&nbsp;&mdash; обладатель &laquo;Золотого мяча&quot;-2024. Родри высмеял Винисиуса, когда отмечал «Золотой мяч». Видео выложил «Манчестер Сити» и тут же удалил

«Он хотел поздравить меня. Дани тоже заслужил выиграть «Золотой мяч». Мы очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травма передней крестообразной связки. У нас одни и те же ценности», — отметил Родри в интервью для Movistar.

Возможно, именно капитан «Реала» станет тем проводником, который поможет осуществиться трансферу Родри.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Читайте также
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Валенсии — смертоносное наводнение. Матч «Реала» могут перенести, три игры Кубка уже отменены
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости