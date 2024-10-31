30 самых популярных спортсменов России по версии Forbes.

Forbes представил рейтинг 30 самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Рейтинг возглавил теннисист Даниил Медведев, второе место занял хоккеист Александр Овечкин, третье — футболист Артем Дзюба.

Как подсчитывался рейтинг

В первоначальный лонг-лист вошли 303 спортсмена из 23 видов спорта — рассматривались только атлеты, выступавшие в официальных турнирах за последние 12 месяцев. Ценность бренда атлетов анализировали по трем параметрам: популярность в социальных сетях (отдавали 50% баллов), присутствие в медиа (20%) и экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена (30%). Первые два пункта анализировали при помощи сервиса «Медиалогия», который помог посчитать упоминания имен в русскоязычных соцсетях и российских медиа. Анализировались показатели с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года.

В состав экспертной комиссии вошли девять человек: среди них маркетологи, профессора спортивного менеджмента, PR-агенты, медийщики и другие люди из среды спортивного маркетинга.

Кто вошел в рейтинг

Самым популярным российским спортсменом был признан теннисист Даниил Медведев: он занял второе место при подсчете упоминаний в соцсетях и СМИ, а экспертами был признан наиболее успешным российским атлетом. Вторым стал хоккеист Александр Овечкин, который чаще всех появлялся в материалах СМИ, но уступил Медведеву по другим категориям. Еще в топ-5 вошли футболист Артем Дзюба, боец UFC Ислам Махачев и фигуристка Александра Игнатова (Трусова). Кстати, именно 20-летняя Игнатова чаще всех упоминалась в соцсетях, а в 2023 году в рейтинге популярности заняла второе место.

Остальной список атлетов выглядит следующим образом:

Андрей Рублев (теннис)

Мира Андреева (теннис)

Алена Косторная (фигурное катание)

Илья Ковальчук (хоккей)

Игорь Акинфеев (футбол)

Александр Соболев (футбол)

Александр Большунов (лыжные гонки)

Петр Ян (ММА)

Константин Тюкавин (футбол)

Артемий Панарин (хоккей)

Федор Чалов (футбол)

Илья Осипов (киберспорт)

Максим Глушенков (футбол)

Анна Калинская (теннис)

Аделия Петросян (фигурное катание)

Сергей Бобровский (хоккей)

Алексей Миранчук (футбол)

Евгений Малкин (хоккей)

Александр Головин (футбол)

Никита Кучеров (хоккей)

Карен Хачанов (теннис)

Георгий Джикия (футбол)

Дарья Касаткина (теннис)

Матвей Сафонов (футбол)

Диана Шнайдер (теннис)

Владимир Минеев (ММА)

Диана Шнайдер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какие изменения в популярности спорта в России

Авторы отмечают сильную зависимость популярности спортсменов от участия в международных турнирах, где можно соревноваться с иностранцами. Треть попавших в топ-30 выступает только на внутренней российской арене, причем часть из них часто упоминалась в медиа, вероятно, не только из-за спортивных историй.

Показательно, что в рейтинг попали сразу семеро теннисистов — они продолжают активно соревноваться на международной арене. Серебряная медалистка Олимпиады-2024 Диана Шнайдер впервые оказалась в топе самых популярных спортсменов России.

Отмечается, что интерес к тем, кто выступает только на внутренней арене, очень сильно упал. Например, самый популярный биатлонист оказался лишь на 71-й строчке, хотя еще несколько лет назад этот вид собирал огромные ТВ-рейтинги.