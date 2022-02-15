На пресс-конференции после женской короткой программы Олимпиады полный аншлаг

Российская фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Валиева набрала 82,16 балла.

Второй стала россиянка Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).

После завершения короткой программы состоится пресс-конференция. Она вызвала большой ажиотаж — в зале не оказалось свободных мест.