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Сегодня, 17:57

На пресс-конференции после женской короткой программы Олимпиады полный аншлаг

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров
Пресс-конференция в Пекине.
Фото «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Валиева набрала 82,16 балла.

Второй стала россиянка Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).

После завершения короткой программы состоится пресс-конференция. Она вызвала большой ажиотаж — в зале не оказалось свободных мест.

Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: Валиева, Трусова и Щербакова начали битву за медали, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля

Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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