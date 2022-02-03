Степанова и Букин прилетят на Олимпиаду в Пекин в соответствии со своим планом подготовки

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прилетят на Олимпийские игры в Пекин в соответствии с индивидуальным планом подготовки. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Фигуристы не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами и пропустят командный турнир, который начнется 4 февраля.

«Степанова и Букин готовятся по своему индивидуальному плану вместе с тренерами. И в соответствии с ним прилетят в Пекин, куда помимо «Аэрофлота» ежедневно летают самолеты других компаний», — цитирует ТАСС Ермолину.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.