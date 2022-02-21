Семенович поддержала Валиеву после Олимпиады в Пекине

Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с «СЭ» высказалась о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Очень жаль, что все так произошло с Валиевой. Морально на нее было оказано ужасное давление со стороны взрослых людей. Девчонка просто не выдержала. Мне хочется пожелать, чтобы она с этим справилась. Чтобы у нее не осталось психологической травмы и ей это не мешало жить дальше», — сказала Семенович «СЭ».

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля фигуристка заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.