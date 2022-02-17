Тренировка Александры Трусовой перед произвольной программой на Олимпиаде. Видео

ОКР опубликовал видео проката Трусовой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады

ОКР в своем Telegram-канале выложил видео проката российской фигуристки Александры Трусовой на последней тренировке перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

На занятии Трусова сделала всего два четверных и не стала делать даже самые успешные свои четверные прыжки — флип и лутц.