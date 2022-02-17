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Сегодня, 08:11

Тренировка Александры Трусовой перед произвольной программой на Олимпиаде. Видео

ОКР опубликовал видео проката Трусовой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
Виктория Кравченко

ОКР в своем Telegram-канале выложил видео проката российской фигуристки Александры Трусовой на последней тренировке перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

На занятии Трусова сделала всего два четверных и не стала делать даже самые успешные свои четверные прыжки — флип и лутц.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Трусова набрала 74,60 балла и заняла четвертое место.

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