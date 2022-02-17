Тренировка Александры Трусовой перед произвольной программой на Олимпиаде. Видео
ОКР опубликовал видео проката Трусовой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
ОКР в своем Telegram-канале выложил видео проката российской фигуристки Александры Трусовой на последней тренировке перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.
На занятии Трусова сделала всего два четверных и не стала делать даже самые успешные свои четверные прыжки — флип и лутц.
Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Трусова набрала 74,60 балла и заняла четвертое место.
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