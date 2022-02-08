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Сегодня, 07:36

Мозалев о своей короткой программе: «Не самый удачный прокат. Хотел получить удовольствие, но вышло не очень»

Мозалев прокомментировал свой прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Андрей Мозалев.
Фото AFP

Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свой прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Не совсем удачный прокат короткой программы. Особо не переживал, все-таки больше рассчитывал на хороший прокат. Хотел получить удовольствие. Но получилось не очень, конечно. Упал с сальхова, сделал бабочку на акселе. Не придавила ли Олимпиада? Нет, наоборот. Это же праздник. И я очень рад, что попал сюда, и получаю удовольствие от нахождения здесь.

Много эмоций потратил, болея за наших в команднике? Не очень. Был уверен в наших ребятах. В произвольной надо делать свое и настраиваться на хороший прокат. Хочу ли я сходить на соревнования по хоккею? Конечно, хотел бы. И не только на хоккей. Я вообще на все бы сходил», — сказал Мозалев.

По итогам короткой программы Мозалев набрал 77,05 балла и квалифицировался в произвольную программу.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Андрей Мозалев
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