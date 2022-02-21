Российским фигуристам вручили награды за победу в командном турнире Олимпиады в Пекине

Российские фигуристы, победившие в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, получили специальные награды. Это произошло на церемонии чествования российских олимпийцев.

Награждены были Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева. Они получили золотое колье с гравировкой «Чемпионы наших сердец».

Напомним, что после завершения командного турнира не была проведена церемония награждения. Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.

На Играх россияне завоевали 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.