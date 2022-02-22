«Ты великий талант, тебя впереди ждет так много всего». Актер Алек Болдуин снова обратился к Валиевой

Известный голливудский актер Алек Болдуин через Instagram вновь обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой. По словам лауреата премий «Золотой глобус» и «Эмми», 15-летняя россиянка является великим талантом.

Валиева в понедельник опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку в связи со сложившейсяс ней ситуацией на Олимпиаде в Пекине.

«Ты великий талант, тебя впереди ждет так много всего», — написал американский актер в комментариях к публикации.

Напомним, Болдуин после командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине уже выражал свое восхищение в адрес Валиевой. Тогда он сравнил ее с музыкой, поэзией и изобразительным искусством.

Напомним, Валиева в составе сборной России стала первой в командном турнире Олимпиады и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.