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Сегодня, 16:21

Камила Валиева поблагодарила всех за поддержку после Олимпиады-2022

Фигуристка Валиева поблагодарила всех за поддержку после Олимпиады в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила всех за поддержку после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира.
Спасибо вам всем! Низкий вам поклон! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — написала Валиева в Instagram.

Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)

Ранее Валиева поблагодарила тренеров.

На Олимпийских играх в Пекине 15-летняя россиянка стала чемпионкой в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля фигуристка заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова, бронзу — японка Каори Сакамото.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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