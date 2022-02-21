Голливудская актриса Галь Гадот поблагодарила Трусову за образ Чудо-женщины

Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот оценила показательный номер Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Очень понравилось! Спасибо, Александра», — написала Гадот на странице в китайской социальной сети Weibo.

Галь Гадот.

Трусова на Олимпиаде-2022 выиграла серебряную медаль в личном турнире. Она уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой, которая стала олимпийской чемпионкой.

Также 17-летняя фигуристка стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.