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Сегодня, 17:05

«Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира». Комментатор Журанков заступился за Валиеву после произвольной программы на ОИ

Телекомментатор Журанков высказался после произвольной программы в исполнении Валиевой на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Журанков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Телекомментатор Андрей Журанков жестко высказался после неудачного выступления Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемые спортивные чиновники, вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира», — заявил Журанков в эфире «Россия 1».

Ученица Этери Тутберидзе лидировала после короткой программы, но совершила несколько серьезных ошибок в произвольной и в итоге стала лишь четвертой.

Победу на Играх-2022 одержала россиянка Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала еще одна представительница РФ, Александра Трусова, бронзовую — японка Каори Сакамото.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Камила Валиева
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