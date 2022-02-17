«Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира». Комментатор Журанков заступился за Валиеву после произвольной программы на ОИ

Телекомментатор Журанков высказался после произвольной программы в исполнении Валиевой на Олимпиаде

Телекомментатор Андрей Журанков жестко высказался после неудачного выступления Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемые спортивные чиновники, вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира», — заявил Журанков в эфире «Россия 1».

Ученица Этери Тутберидзе лидировала после короткой программы, но совершила несколько серьезных ошибок в произвольной и в итоге стала лишь четвертой.

Победу на Играх-2022 одержала россиянка Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала еще одна представительница РФ, Александра Трусова, бронзовую — японка Каори Сакамото.