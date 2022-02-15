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Щербакова: «Огорчена ли, что не выступала в команднике? Вряд ли я довольна»

Щербакова рассказала, огорчена ли, что не выступала в командном турнире на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала то, что не выступала в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Огорчена ли, что не выступала в команднике? Вряд ли я довольна. Но сейчас старалась не воспринимать это близко к сердцу, готовиться к личному турниру. Наверное, полностью осознаю чувства по этому поводу уже после Игр.

Ощущения от новостей? Не знаю. На мои тренировки это не влияет, это главное. Мы с Камилой общаемся, но я не буду ничего об этом говорить», — сказала фигуристка.

После короткой программы на Олимпиаде Анна Щербакова набрала 80,20 балла и занимает второе место. Лидирует Камила Валиева (82,16 балла). Еще одна россиянка — Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60 балла).

 
Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: Валиева, Трусова и Щербакова начали битву за медали, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля

 

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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