Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 16:48

Появилось фото эмоций Трусовой после выступления в произвольной программе Олимпиады

Трусова выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Reuters
Александра Трусова.
Фото Reuters
1/2

Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Она прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, двойной аксель + тройной тулуп с ошибкой на выезде, каскад четверной лутц + тройной тулуп, каскад четверной лутц, тройной лутц+ойлер+тройной тулуп.

За прокат она получила 177,13 балла. По сумме выступлений набрала 251,73 балла и занимает первое промежуточное место. Это ее лучший результат в сезоне.

Александра Трусова. Фото Reuters
Александра Трусова.
Фото Reuters
Александра Трусова. Фото Reuters
Александра Трусова.
Фото Reuters
Олимпиада: Анна Щербакова, Камила Валиева и&nbsp;Александра Трусова. Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представляют произвольные программы. Кто заберет золото? Онлайн-трансляция 17 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
2
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Путь хоккейной сборной России к «золоту» Пекина-2022 лежит через Швецию. Что нужно знать о наших соперниках по полуфиналу
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Россия в фигурном катании на Олимпиаде 2022: все результаты и медали
Фигурное катание на Олимпиаде-2022: результаты соревнований женщин
«Нет слов. Ее били и убили». Тарасова о выступлении Валиевой на Олимпиаде-2022
Зал приветствовал стоя Валиеву после проката произвольной программы на Олимпиаде
Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольная программа женщин, результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 17 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американская сборная фигуристов почти в полном составе не аплодировала прокату Трусовой

Щербакова прыгнула два четверных прыжка в произвольной программе на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости