Появилось фото эмоций Трусовой после выступления в произвольной программе Олимпиады

Трусова выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Она прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, двойной аксель + тройной тулуп с ошибкой на выезде, каскад четверной лутц + тройной тулуп, каскад четверной лутц, тройной лутц+ойлер+тройной тулуп.

За прокат она получила 177,13 балла. По сумме выступлений набрала 251,73 балла и занимает первое промежуточное место. Это ее лучший результат в сезоне.

Александра Трусова. Фото Reuters