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Сегодня, 13:06

Сметанин ответил Орлову: «Разгильдяйская команда вряд ли боролась бы за золото. А соперники «Зенита» почему-то выпускали запасных вратарей»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин
Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии «СЭ» раскритиковал слова известного комментатора Геннадия Орлова.

— Андрей Русланович, один мой коллега-журналист предложил узнать вашу оценку слов Геннадия Орлова. Орлов заявил, что предыдущий сезон — это разгильдяйство Лички, который не смог сыграть в Краснодаре чемпионскую ничью.

— Надо сказать, что вся страна, за небольшим исключением, очень расстроилась из-за того, что «Динамо» упустило исторический шанс в Краснодаре. Было видно: команда скована давлением результата. Тем не менее,были шансы у Карраскаля в первом тайме, были две штанги во втором... Где-то не хватило уверенности, где-то просто не повезло.

Однако отмечу победную серию, которую динамовцы выдали на весеннем отрезке, часто вытаскивая матчи на последних минутах. Разгильдяйская команда вряд ли на такое способна и вряд ли боролась бы за золото до последнего тура. Тем более что все соперники динамовцев в последних играх выходили со сверхнастроем. В отличие от противников «Зенита», которые отчего-то выпустили на два решающих матча своих запасных вратарей...

— Что вы думаете про последние результаты «Динамо»?

— Все понимают: тренерскому штабу необходимо найти баланс между атакующими и оборонительными действиями. В атаке сейчас проблем нет — за три игры 14 голов. А то что касается обороны, то, на мой взгляд, надо вернуться к тому агрессивному и компактному стилю, в котором прошлой весной обыграли «Зенит». Не в каждом матче получится побеждать, играя «по бразильской системе».

— У кого есть шансы на чемпионство в этом году?

— В первых турах вся пресса восторгалась «Зенитом», называя это эпохой возрождения, и определяли их в досрочные чемпионы. Теперь же этого восторга нет. Мы видим, что лидеры «Зенита» не готовы жертвовать собой на поле ради победы, как это было в недавних матчах с «Локо» или «Краснодаром». Видимо, питерским бразильцам как и в прошлом сезоне не хватает мотивации. А Семаку это никак не удается поправить.

«Краснодар», наоборот, выглядит крепко и цельно. Кордоба проводит феноменальный отрезок. Посмотрим, получится ли у молодого Мусаева удержать команду в такой форме на всей турнирной дистанции.

Что касается «Динамо», то до лидера 7 очков. Это не так много, не критично. Сейчас у команды до паузы серия матчей с клубами из нижней восьмерки. При правильном настрое есть все шансы подойти к зимней паузе в группе лидеров, а затем укрепить оборону, хорошо поработать на зимних сборах и весной уехать из Краснодара чемпионами.

В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось 3-м, пропустив «быков» на 2-ю строчку.

Андрей Сметанин
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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