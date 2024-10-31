Сметанин ответил Орлову: «Разгильдяйская команда вряд ли боролась бы за золото. А соперники «Зенита» почему-то выпускали запасных вратарей»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии «СЭ» раскритиковал слова известного комментатора Геннадия Орлова.

— Андрей Русланович, один мой коллега-журналист предложил узнать вашу оценку слов Геннадия Орлова. Орлов заявил, что предыдущий сезон — это разгильдяйство Лички, который не смог сыграть в Краснодаре чемпионскую ничью.

— Надо сказать, что вся страна, за небольшим исключением, очень расстроилась из-за того, что «Динамо» упустило исторический шанс в Краснодаре. Было видно: команда скована давлением результата. Тем не менее,были шансы у Карраскаля в первом тайме, были две штанги во втором... Где-то не хватило уверенности, где-то просто не повезло.

Однако отмечу победную серию, которую динамовцы выдали на весеннем отрезке, часто вытаскивая матчи на последних минутах. Разгильдяйская команда вряд ли на такое способна и вряд ли боролась бы за золото до последнего тура. Тем более что все соперники динамовцев в последних играх выходили со сверхнастроем. В отличие от противников «Зенита», которые отчего-то выпустили на два решающих матча своих запасных вратарей...

— Что вы думаете про последние результаты «Динамо»?

— Все понимают: тренерскому штабу необходимо найти баланс между атакующими и оборонительными действиями. В атаке сейчас проблем нет — за три игры 14 голов. А то что касается обороны, то, на мой взгляд, надо вернуться к тому агрессивному и компактному стилю, в котором прошлой весной обыграли «Зенит». Не в каждом матче получится побеждать, играя «по бразильской системе».

— У кого есть шансы на чемпионство в этом году?

— В первых турах вся пресса восторгалась «Зенитом», называя это эпохой возрождения, и определяли их в досрочные чемпионы. Теперь же этого восторга нет. Мы видим, что лидеры «Зенита» не готовы жертвовать собой на поле ради победы, как это было в недавних матчах с «Локо» или «Краснодаром». Видимо, питерским бразильцам как и в прошлом сезоне не хватает мотивации. А Семаку это никак не удается поправить.

«Краснодар», наоборот, выглядит крепко и цельно. Кордоба проводит феноменальный отрезок. Посмотрим, получится ли у молодого Мусаева удержать команду в такой форме на всей турнирной дистанции.

Что касается «Динамо», то до лидера 7 очков. Это не так много, не критично. Сейчас у команды до паузы серия матчей с клубами из нижней восьмерки. При правильном настрое есть все шансы подойти к зимней паузе в группе лидеров, а затем укрепить оборону, хорошо поработать на зимних сборах и весной уехать из Краснодара чемпионами.

В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось 3-м, пропустив «быков» на 2-ю строчку.