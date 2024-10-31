Сметанин ответил Орлову: «Разгильдяйская команда вряд ли боролась бы за золото. А соперники «Зенита» почему-то выпускали запасных вратарей»
Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии «СЭ» раскритиковал слова известного комментатора Геннадия Орлова.
— Андрей Русланович, один мой коллега-журналист предложил узнать вашу оценку слов Геннадия Орлова. Орлов заявил, что предыдущий сезон — это разгильдяйство Лички, который не смог сыграть в Краснодаре чемпионскую ничью.
— Надо сказать, что вся страна, за небольшим исключением, очень расстроилась из-за того, что «Динамо» упустило исторический шанс в Краснодаре. Было видно: команда скована давлением результата. Тем не менее,были шансы у Карраскаля в первом тайме, были две штанги во втором... Где-то не хватило уверенности, где-то просто не повезло.
Однако отмечу победную серию, которую динамовцы выдали на весеннем отрезке, часто вытаскивая матчи на последних минутах. Разгильдяйская команда вряд ли на такое способна и вряд ли боролась бы за золото до последнего тура. Тем более что все соперники динамовцев в последних играх выходили со сверхнастроем. В отличие от противников «Зенита», которые отчего-то выпустили на два решающих матча своих запасных вратарей...
— Что вы думаете про последние результаты «Динамо»?
— Все понимают: тренерскому штабу необходимо найти баланс между атакующими и оборонительными действиями. В атаке сейчас проблем нет — за три игры 14 голов. А то что касается обороны, то, на мой взгляд, надо вернуться к тому агрессивному и компактному стилю, в котором прошлой весной обыграли «Зенит». Не в каждом матче получится побеждать, играя «по бразильской системе».
— У кого есть шансы на чемпионство в этом году?
— В первых турах вся пресса восторгалась «Зенитом», называя это эпохой возрождения, и определяли их в досрочные чемпионы. Теперь же этого восторга нет. Мы видим, что лидеры «Зенита» не готовы жертвовать собой на поле ради победы, как это было в недавних матчах с «Локо» или «Краснодаром». Видимо, питерским бразильцам как и в прошлом сезоне не хватает мотивации. А Семаку это никак не удается поправить.
«Краснодар», наоборот, выглядит крепко и цельно. Кордоба проводит феноменальный отрезок. Посмотрим, получится ли у молодого Мусаева удержать команду в такой форме на всей турнирной дистанции.
Что касается «Динамо», то до лидера 7 очков. Это не так много, не критично. Сейчас у команды до паузы серия матчей с клубами из нижней восьмерки. При правильном настрое есть все шансы подойти к зимней паузе в группе лидеров, а затем укрепить оборону, хорошо поработать на зимних сборах и весной уехать из Краснодара чемпионами.
В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось 3-м, пропустив «быков» на 2-ю строчку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2