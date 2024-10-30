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Сегодня, 19:30

Рекорд: 14 голов за матч забил игрок Таджикистана U-17. А сборная победила 33:0

Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
Артем Белинин
Корреспондент
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Мухаммад Назриев (№ 7).
Фото Федерация футбола Таджикистана
Юношеская сборная Таджикистана вышла в финальную часть Кубка Азии-2025.
Фото Федерация футбола Таджикистана
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Новый Холанн?

Сборная Таджикистана до 17 лет от души поиздевалась над сверстниками из Гуама в матче квалификации Кубка Азии, обыграв соперника со счетом 33:0. Избиение произошло еще 23 октября, однако широко о нем стало известно только сейчас.

Шикарный результат и обновленный рекорд

Сборная Таджикистана U-17 одержала одну из самых крупных побед в своей истории, и сделала это красочно. Хайдаршо Худойдодов, Парвиз Бобоназаров и Асадбек Махтумов оформили по дублю, хет-трик сделал Умед Джафоев, еще 6 мячей забил Назрулло Ашурализода. Но больше всех постарался Мухаммад Назриев — на его счету 14 голов.

Более того, 16-летний футболист побил рекорд — еще никто и никогда в официальном матче под эгидой ФИФА не забивал столько за один матч. Предыдущий рекорд принадлежал Арчи Томпсону и был установлен в отборочном матче к чемпионату мира 2002 года. Тогда сборная Австралии обыграла Американское Самоа со счетом 31:0, а нападающий Томпсон отличился 13 раз.

Кстати, норвежский форвард Эрлинг Холанн тоже много забивал в молодости, но до 14 голов не добирался никогда. Лучший его результат — 9 голов в ворота Гондураса на чемпионате мира U-20. Возможно, скаутам стоит присмотреться к Назриеву — мало ли?

Юношеская сборная Таджикистана вышла в финальную часть Кубка Азии-2025.
Фото Федерация футбола Таджикистана

Бедный Гуам

Сборная Гуама U-17 абсолютно точно одна из самых несчастных на планете, по уровню отчаяния стоящая примерно на одной ступени с Сан-Марино. 0:33 — это, конечно, гигантский разгром, но отнюдь не непривычный для гуамцев.

С матча против Таджикистана прошло уже несколько дней, за это время сборная успела сыграть еще две встречи. 25 октября Гуам влетел Оману 0:18, 27-го — Сингапуру 0:14. Разница мячей — сумасшедшая: минус 65.

В продолжающейся квалификации есть еще один аутсайдер — сборная Брунея. Она в трех турах пропустила 42 мяча и ни разу не отличилась, худшее поражение — 0:19 от сверстников из Таиланда. Кроме Брунея досталось также Мальдивам (2:25 за четыре тура) и Северным Марианским Островам — 38 пропущенных голов в трех матчах.

Ну а сборная Таджикистана благодаря разгромной победе стала лучшей в отборе — на ее счету 38 забитых мячей. После издевательства над Гуамом команда не затормозила и победила Оман и Сингапур, но уже значительно скромнее — 2:0 и 3:1 соответственно.

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