Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:35

Футбольная ассоциация Брунея: «На матч с Россией приедут полупрофессионалы. Основная сборная в отпуске»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональную команду. Об этом «СЭ» сообщили в футбольной ассоциации азиатской страны.

Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», — сообщили «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.

Ранее стало известно, что матч сборной России против Брунея будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Сборная России по футболу
Читайте также
Медведев проиграл Попырину на «мастерсе» в Париже
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Дивеев: «Если бы сборная России играла в официальных турнирах, дошли бы до четвертьфинала»
Дивеев: «Как можно отказываться от сборной России? Это мечта детства — играть за российский флаг»
Павлюченко — о бразильцах в сборной России: «Лучше проигрывать, но своими футболистами»
Терехов — о словах Глушенкова про сборную России: «У каждого человека свое мнение. Он его высказал»
Вера оценил шансы проведения матча между сборными России и Аргентины
Лунев ответил Гаврилову на предложение сыграть со сборной Ваганьковского кладбища
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дивеев: «Если бы сборная России играла в официальных турнирах, дошли бы до четвертьфинала»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости