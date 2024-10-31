Футбольная ассоциация Брунея: «На матч с Россией приедут полупрофессионалы. Основная сборная в отпуске»

Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональную команду. Об этом «СЭ» сообщили в футбольной ассоциации азиатской страны.

Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», — сообщили «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.

Ранее стало известно, что матч сборной России против Брунея будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.