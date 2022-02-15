Ягудин — о прокате Щербаковой: «Это было очень здорово, мы радуемся как дети»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о прокате короткой программы Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине.

«Да! Да! Да! Браво. Это было очень здорово, мы радуемся как дети. Наконец-то. Что вы с нами делаете, Камила Валиева, Саша Трусова, Аня Щербакова. Она также стоя получает аплодисменты от зрителей, которые пришли посмотреть и получить удовольствие», — сказал Ягудин.

Фигуристка чисто исполнила свой прокат и набрала 80,20 балла. По итогам короткой программы лидирует Камила Валиева (82,16 балла), у Щербаковой — второе место, Трусова — четвертая.

Произвольные программы одиночницы представят 17 февраля.

Второе место занимает Анна Щербакова, которая в прокате справилась со всеми прыжковыми элементами. Она набрала 80,20 балла. Замыкает тройку японка Каори Сакамото (79,84)

Еще одна россиянка Александра Трусова упала с тройного акселя и получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.