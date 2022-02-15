Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:35

Ягудин — о прокате Щербаковой: «Это было очень здорово, мы радуемся как дети»

Виктория Кравченко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о прокате короткой программы Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине.

«Да! Да! Да! Браво. Это было очень здорово, мы радуемся как дети. Наконец-то. Что вы с нами делаете, Камила Валиева, Саша Трусова, Аня Щербакова. Она также стоя получает аплодисменты от зрителей, которые пришли посмотреть и получить удовольствие», — сказал Ягудин.

Фигуристка чисто исполнила свой прокат и набрала 80,20 балла. По итогам короткой программы лидирует Камила Валиева (82,16 балла), у Щербаковой — второе место, Трусова — четвертая.

Произвольные программы одиночницы представят 17 февраля.

Второе место занимает Анна Щербакова, которая в прокате справилась со всеми прыжковыми элементами. Она набрала 80,20 балла. Замыкает тройку японка Каори Сакамото (79,84)

Еще одна россиянка Александра Трусова упала с тройного акселя и получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.

Олимпиада
Алексей Ягудин
Анна Щербакова
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Все медали 15 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Россия стала третьей в биатлонной эстафете
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 15 февраля
Щербакова: «Я на новых коньках, но не хотела бы на этом акцентировать внимание»
Трусова: «Хотела поучаствовать в команднике. Это не мое решение»
«Овечкин нес меня на плечах от корпуса базы до машины». Большое интервью Алексея Кудашова об Олимпиаде, сборной и карьере
Валиева справилась с давлением и выиграла короткую программу. Сакамото вытеснила Трусову из тройки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия в фигурном катании на Олимпиаде 2022: все результаты и медали

Трусова: «Я не задумывалась о том, чтобы не делать тройной аксель. Это моя цель»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости