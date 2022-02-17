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Сегодня, 16:43

Россия гарантировала себе золото в женском фигурном катании на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Россия гарантировала себе золотую медаль в одночном женском катании на Олимпиаде в Пекине.

На момент публикации новости Александра Трусова занимает первое место, набрав по сумме двух выступлений 251,73 балла. На второй позиции находится Каори Сакамото (233,13).

Российская фигуристка впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде-2022.

На Олимпиаде с произвольной программой осталось выступить двум россиянкам, Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Каори Сакамото
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