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Сегодня, 19:02

Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Владимир Путин.
Фото AFP

Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю Вас с победой.

Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова — в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной.

Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. За два проката спортсменка получила 255,95 балла.

На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева стала четвертой, имея 224,09 балла.

 
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Источник: http://kremlin.ru/events/president/letters/67800
Олимпиада
Анна Щербакова
Владимир Путин
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