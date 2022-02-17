Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине

Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю Вас с победой.

Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова — в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной.

Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. За два проката спортсменка получила 255,95 балла.

На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева стала четвертой, имея 224,09 балла.