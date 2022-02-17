Польская фигуристка Куракова поддержала Камилу Валиеву

Польская фигуристка Екатерина Куракова поддержала россиянку Камилу Валиеву перед прокатом произвольной программы.

«Не знаю, каково ей, когда весь мир обрушивается на тебя. Я не вправе комментировать ситуацию.

Мы с ней здоровались, но ничего больше я не говорила. А что еще говорить? «Мне тебя жалко»? «Да, окей, мне тоже себя жалко». Лучше в такой ситуации человека не трогать. Все должны оставаться нормальными людьми.

Не знаю, как она справляется с таким давлением, у меня не было такой ситуации в жизни. Камила такая маленькая, то, что у нее получается находить силы в такой ситуации, заслуживает уважения. Каждый человек, который находится здесь, заслуживает уважения», — сказала Куракова.

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в четвёртой, заключительной разминке.