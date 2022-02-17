Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила об эмоциях, которые испытывала после победы на Играх 2018 года.

«Я верю в судьбу, — приводит слова Загитовой олимпийский канал. — У меня было много моментов, которые потом сбывались. Никому этого не говорила, когда я спала перед произвольной программой на Олимпийских играх, мне снился сон о том, что выиграла эту Олимпиаду. Когда проснулась, чуть не заплакала, потому что это было настолько реалистично.

Конечно, когда встаешь на пьедестал, это незабываемые эмоции. Когда заканчивается произвольная программа, и ты выдыхаешь и чувствуешь, что ты сделал все возможное, что ты никого не подвел. Да, мы это сделали. Так долго мы к этому шли, столько работы было проделано. Только сейчас это осознаю, потому что тогда вообще все было как в тумане.

Осознание только сейчас приходит. Я на Олимпиаде второй раз, но уже не в роли выступающего, а в роли зрителя. Вот сейчас только приходит осознание, насколько это масштабное мероприятие. Это круто!»

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.