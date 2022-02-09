Определено время выступления мужчин в произвольной программе Олимпиады

Трое российских фигуристов выступят в произвольной программе соревнований мужчин на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пекине 10 февраля продолжатся соревнования в фигурном катании. В рамках соревнования у мужчин спортсмены выступят с произвольной программой.

Стало известно расписание выступления фигуристов.

Первым из россиян выступит Андрей Мозалев. Он выйдет на лед под вторым номером в первой группе. Его выступление должно начаться в 04.38 по московскому времени.

Во второй группе выступит Марк Кондратюк. Он получил 10-й номер. Время его выхода на лед — 05.56.

Последним из россиян на льду появится Евгений Семененко. Он заявлен в третьей группе под общим 18-м номером. Начало его выступления — 07.22.

Американец Натан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его результат составил 113,97 балла.

Лучший из россиян Евгений Семененко занял седьмое место.