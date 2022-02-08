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Сегодня, 08:49

Натан Чен прокомментировал соперничество с Юдзуру Ханю

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Американский фигурист Натан Чен высказался о своем соперничестве с японцем Юдзуру Ханю.

«Мои баллы вне моего контроля, но я доволен тем, как откатался, и тем, что я здесь. На лутц+тулупе были некоторые сложности, но они не нарушили общий вид программы. Соперничество с Юдзуру Ханю? Я не фокусируюсь только на нем, тут много достойных фигуристов, особенно в Японии, где попасть на Олимпиаду уже сложно.

С Юдзуру мы не видимся, у нас разные расписания. Тут все-таки есть ограничения, хотя да, спортсмены хотят общаться. Я стараюсь держать дистанцию. Если кто-то из спортсменов захочет ко мне подойти и поговорить, нет проблем. Я знал, что у него проблемы в короткой программе -это да. С семьей я уже поговорил, это было здорово. Да, я нервничал, я даже на маленьких стартах нервничаю. Но сейчас эмоций много — и счастье, и другие», — сказал Чен.

Сегодня, 8 февраля Чен выиграл короткую программу у мужчин на Олимпиаде в Пекине и установил новый мировой рекорд — 113,97. Предыдущий рекорд принадлежал Юдзуру Ханю (111.82), сегодня японец набрал 95,15 балла и занял восьмую строчку.

Олимпиада-2022. Евгений Семененко. Олимпиада 2022: новый старт Большунова и биатлонистов, Уайлд в походе за медалью, Семененко обошел Ханю. Онлайн-трансляция 8 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Натан Чен
Юдзуру Ханю
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