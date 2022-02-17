Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 14:24

На арене Олимпиады перед выступлением Валиевой, Щербаковой и Трусовой развесили флаги России

Екатерина Савостина
Корреспондент

17 февраля на Олимпийских играх в Пекине фигуристки представляют свои произвольные программы.

Перед выступлением Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой болельщики на трибунах развесили флаги России.

Валиева, набрав 82,16 балла, занимает первое место после короткой программы. Второй идет Щербакова, в активе которой 80,20 балла. Трусова находится на четвертой позиции (74,60).

Ориентировочное время выступления Валиевой с произвольной программой — 16.49, Щербаковой — 16.41, Трусовой — 16.25.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
5
Читайте также
Украинского олимпийца раскритиковали за фото на подиуме с россиянином
Путь хоккейной сборной России к «золоту» Пекина-2022 лежит через Швецию. Что нужно знать о наших соперниках по полуфиналу
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 17 февраля
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ женщин
«Лежала после финиша и думала: «Долбаный конькобежный спорт! Ну почему не керлинг?!» Огонь от знаменосца сборной Ольги Фаткулиной
Ангелина Голикова: «Сколько великих чемпионов и рекордсменов оставались ни с чем на Олимпийских играх?»
Конькобежка Фаткулина недовольна питанием на Олимпиаде: «Дожили, даже хлеба нет!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка, добравшаяся в произвольную программу благодаря ситуации с Валиевой: «Я счастливчик!»

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ женщин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости