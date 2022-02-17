На арене Олимпиады перед выступлением Валиевой, Щербаковой и Трусовой развесили флаги России

17 февраля на Олимпийских играх в Пекине фигуристки представляют свои произвольные программы.

Перед выступлением Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой болельщики на трибунах развесили флаги России.

Валиева, набрав 82,16 балла, занимает первое место после короткой программы. Второй идет Щербакова, в активе которой 80,20 балла. Трусова находится на четвертой позиции (74,60).

Ориентировочное время выступления Валиевой с произвольной программой — 16.49, Щербаковой — 16.41, Трусовой — 16.25.