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Сегодня, 14:10

Фигуристка, добравшаяся в произвольную программу благодаря ситуации с Валиевой: «Я счастливчик!»

Финская фигуристка высказалась о попадании в произвольную программу благодаря ситуации вокруг Валиевой
Дмитрий Кузнецов
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Сергей Федоров
Йенни Сааринен.
Фото Reuters

Финская фигуристка Йенни Сааринен прокомментировала свое попадание в произвольную программу благодаря ситуации вокруг Камилы Валиевой. Сааринен стала 25-й в короткой программе, и ее добрали в произвольную, поскольку результат Валиевой носит предварительный характер.

— Правила определяю не я, просто играю по ним. Но да, конечно, я стала счастливчиком, заняв то самое 25 место, которое позволило мне пройти в произвольную программу. Чувствую, что это исторический момент, — сказала Сааринен.

В прозвольной фигуристка набрала 96,07 балла. По сумме выступлений она получила 153,04 балла и заняла последнее место.

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