Международный союз конькобежцев продолжает консультации с МОК по поводу российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает юридические консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с награждением по итогам командного турнира по фигурному катанию.

«Вчера в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с МОК», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Во вторник МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению издания, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).