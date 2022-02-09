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Сегодня, 13:30

«Незыгарь Арена»: причина провала допинг-теста фигуриста сборной России — не марихуана

Роман Шишов
Корреспондент
Российские фигуристы — победители командного турнира.
Фото Getty Images

Причиной провала допинг-теста фигуриста сборной России не является прием марихуаны, информирует Telegram-канал «АРЕНА @ незыгарь».

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что именно этот наркотик мог стать причиной проблемы с допинг-тестом у одного из фигуристов сборной России.

Напомним, что церемония награждения по итогам командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине была отменена 8 февраля.

Сегодня, 9 февраля, Inside the games сообщил, что причиной этого стали юридические проблемы, связанные с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России. Тест был якобы сделан еще до старта Игр в Пекине, а узнали о нем незадолго до торжественной церемонии.

Позже стали появляться сообщения о возможном приеме наркотиков одним из спортсменов сборной России, в частности марихуаны.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля

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