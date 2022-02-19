Китайский фигурист Хань Цун оценил судейство на Олимпиаде в Пекине

Китайский фигурист Хань Цун, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Суй Вэньцзин, высказался о судействе на Олимпиаде в Пекине.

— В российском фигурном катании разделились мнения о судействе. Извините за прямой вопрос, но помогло ли вам оно? И если нет, то что было ключевым?

— Я думаю, что вы задаете действительно очень прямой вопрос. Это такой вид спорта, где судьи нас оценивают... Но мы бросаем себе вызов, должны делать разные вещи — вращения, уровни... Если судьи предвзяты, тогда могут быть сомнения. К примеру, в Пхенчхане могли неправильно оценить нас. А что касается сегодняшних прокатов, надо посмотреть внимательно, почему нам ставят так. Но я хотел бы поблагодарить вас за этот вопрос и за то, что вы поднимаете такие темы. Просто бывают такие виды спорта, где надо положиться на судей.

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун в субботу завоевали золото домашней Олимпиады, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар (239,88), в пятницу они также установили мировой рекорд в короткой программе.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами (239,25), Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзовыми (237,71). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (220,50).