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Сегодня, 18:35

Суй Вэнцзин и Хань Цун о золоте Олимпиады: «Говорили, что с нашими хрупкими телами ничего не получится»

Китайские фигуристы Суй Вэнцзин и Хань Цун прокомментировали победу на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Китайские фигуристы Суй Вэнцзин и Хань Цун поделились впечатлениями после соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Они заняли первое место.

Суй Вэнцзин: «Мы очень счастливы сейчас. Если сравнить с Пхенчханом, медаль поменяла свой цвет. Это был тяжелый путь через травмы и трудности. Наш тренер помогал преодолевать все преграды. Спасибо нашим врачам, у нас было даже хирургическое вмешательство после травм. Мы доказали, что мы чего-то стоим».

Хань Цун: «С молодых ногтей мы начали заниматься фигурным катанием. Но нам говорили, что с нашими хрупкими телами ничего не получится. Однако мы дошли до такой победы. Это был интересный путь. Мы очень долго ждали этого дня. Хотели этого золота, очень волновались, но преодолели большое давление».

Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертой позиции.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Суй Вэньцзин
Хань Цун
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