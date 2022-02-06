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Сегодня, 08:35

Кацалапов рассказал о совете Кондратюку перед его выступлением в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Сергей Федоров
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Дмитрий Кузнецов
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов рассказал, давал ли он советы спортсменам своей команды перед их выступлениями.

Сегодня, 6 февраля, Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в командном турнире, Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе.

«Мой единственный совет был Марку Кондратюку перед короткой программой. Я считаю, что у каждого есть свои тренеры, и было бы неправильно лезть. У них особый настрой, который я могу сбить. В целом видно, что ребята уверены в себе. Совет был: чтобы он кайфовал на льду, раскрылся полностью, сделал так же красиво все, как на чемпионате России и Европы.

Полного стадиона болельщиков не хватает. Но мы ничего не можем с этим поделать, такое время настало. В нашем боксе стараемся давать максимальную поддержку и энергию своим фигуристам», — сказал Кацалапов.

После пяти видов сборная России с 45 баллами лидирует в командном турнире.

 
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
Никита Кацалапов
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