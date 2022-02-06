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Сегодня, 08:34

Валиева без слов ответила американской журналистке на вопрос о своей непобедимости

Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов
Камила Валиева.
Фото Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева без слов ответила на вопрос о своей непобедимости.

После выступления в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине американская журналистка спросила у Валиевой, является ли та непобедимой. 15-летняя россиянка услышала перевод вопроса и в ответ молча покачала головой.

Сегодня, 6 февраля Валиева заняла первое место в короткой программе, набрав 90,18 балла. Японка Вакаба Хигути, которая стала второй, проиграла россиянке 15,45 балла.

Перед заключительным днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России занимает первое место с 45 баллами. Вторую строчку занимает команда США (42), на третьей — Япония (39).

Марк Кондратюк. Олимпиада-2022: положение в командном турнире. Россия опережает США перед заключительным днем

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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