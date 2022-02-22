Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с серебряной медалью Олимпиады

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью Олимпиады.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — говорится в посте.

По итогам турнира спортивных пар первое место заняли Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая. Бронзовые награды завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.