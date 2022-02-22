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Сегодня, 19:41

Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с серебряной медалью Олимпиады

Екатерина Савостина
Корреспондент

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью Олимпиады.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — говорится в посте.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

По итогам турнира спортивных пар первое место заняли Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая. Бронзовые награды завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Этери Тутберидзе
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