Тарасова обратилась к Валиевой: «Нужно прокатать свою прекрасную программу»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой перед женскими одиночными соревнованиями на Олимпиаде в Пекине.

«Когда живешь жизнь, многое приходится не помнить специально. Нужно выйти на старт и помнить только одно: нужно сделать эти элементы. И прокатать свою прекрасную программу», — сказала Тарасова «СЭ».

13 февраля Валиева вышла на тренировку и отрабатывала короткую программу, уверенно выполнив тройной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп.

Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Одиночный турнир у женщин стартует 15 февраля, а произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.